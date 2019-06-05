Какой автопарк у самых «грязных» российских регионов?

В России назвали самые «грязные» регионы. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на общественную организацию «Зеленый патруль», в их число вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

В качестве одной из причин попадания в этот антирейтинг было указано то, что регионы не могут запустить мусорную реформу и прибегают к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых, действующих мощностей и сокращения их вывоза на полигоны.

В свою очередь, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить ситуацию с автопарком в этих субъектах РФ. Мы посмотрели, какова структура местного парка в разбивке на экологические стандарты. Возможно, это тоже влияет на место в рейтинге?

Как оказалось, в четырех перечисленных регионах доля легковых автомобилей, имеющих экологический класс ниже «Евро-4», выше, чем в целом по стране (55%). Так, в Иркутской области этот показатель составляет 73%, в Красноярском крае – 67%, в Оренбургской области – 62%, а в Челябинской области – 56%. А вот в Свердловской и Нижегородской областях он ниже общероссийского (52% и 47% соответственно).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке (любого экологического класса) – можно с помощью калькулятора «Оценить авто».