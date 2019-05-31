Audi представила в России лимитированную серию Exclusive Edition

Российские дилеры Audi начали продажи моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и Audi Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.

Как сообщает пресс-служба немецкой марки, Audi A7 Sportback Exclusive Edition стоимостью 5 млн 650 тыс. рублей выпущен ограниченным тиражом всего в 40 автомобилей и доступен в эксклюзивных цветовых решениях Audi Exclusive: Sprint blue, Turquoise Mica, Aventurine orange Mica. Автомобиль, оснащенный бензиновым мотором 3.0 TFSI мощностью 340 л.с., разгоняется до 100 км/ч всего за 5,3 с. В оснащение Audi A7 Sportback Exclusive Edition входят система динамического рулевого управления и управляемая задняя подвеска, адаптивная пневматическая подвеска, аудиосистема Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System с объемным звучанием и мощностью 1820 Вт, система MMI Navigation plus с виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit, ассистент парковки с камерами кругового обзора, четырехзонный климат-контроль. Экстерьер автомобиля отличают черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi Exclusive и корпуса внешних зеркал черного цвета, фары HD Matrix LED, 20-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport. Интерьер получил пакет отделки элементов верхней и нижней частей салона искусственной кожей, пакет контурной подсветки, декоративные вставки ясень, серо-коричневый, а также спортивные передние сиденья S, обитые кожей Valcona с ромбовидной прострочкой и оттиском S на спинках передних сидений.

Audi A5 Coupe Exclusive Edition стоимостью от 3 млн 300 тыс. рублей выпущен в количестве 40 экземпляров и предлагается в двух модификациях: бензиновая 45 TFSI quattro (2.0 TFSI 249 л.с ) и дизельная 40 TDI quattro (2.0 TDI 190 л.с.). Эксклюзивные цвета Audi Exclusive – Racing blue и Merlin. Список стандартного оснащения лимитированной серии Audi A5 Coupe дополнили обивка сидений материалом Alcantara или натуральной кожей Milano, стайлинг-пакет Titanium Black, 19-дюймовые диски дизайна «5 двойных рукавов», парковочный ассистент, кКлимат-контроль, спортивныепередние сиденья с электрорегулировками, включая опору поясничного отдела, вставки в интерьере Natural Gray Oak, пакет контурной/фоновой подсветки, комфортный ключ; светодиодные фары с задними динамическими указателями поворота или светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота, а также система MMI Navigation plus с виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit, аудиосистема Bang & Olufsen, панорамная крыша и др.

Audi Q5 Exclusive Edition стоимостью от 3 млн 700 тыс. рублей может быть окрашен в один из трех эксклюзивных цветов: Sepangblau, Javagrun, Ipanemabraun. Кроссовер, выпущенный в количестве 100 штук, также доступен с расширенным списком оснащения, которое включает пакет внешней отделки S line Competition, стайлинг-пакет Titanium Black, отделку кожей Feinnappa, трехзонный климат-контроль, USB для пассажиров сзади, вставки в интерьере Carbon Atlas или Aluminium, пакет контурной/фоновой подсветки, комфортный ключ, спортивную подвеску, камеру заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, 20-дюймовыедиски дизайна «5 рукавов Rotor», а также задние сиденья с возможностью продольной регулировки, регулируемый наклон спинки, откидывающийся центральный подлокотник с двумя подстаканниками и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 4771 автомобиль, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом.

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