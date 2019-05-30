АВТОВАЗ в 2019 году рассчитывает сохранить продажи на прошлогоднем уровне

АВТОВАЗ в 2019 году рассчитывает сохранить продажи в России на уровне прошлого года, когда было реализовано 360,2 тыс. автомобилей LADA, с возможностью небольшого роста, рынок предварительно оценен в пределах значений 2018 года (1,8 млн легковых машин и LCV). Об этом заявил глава совета директоров компании Сергей Скворцов, добавив, что АВТОВАЗ приветствовал бы продолжение эффективных государственных мер стимулирования спроса, таких как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», пишет агентство «Прайм».

В период действия госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году кредитные продажи автомобилей в ГК «Прагматика» выросли более чем в два раза по сравнению с периодом до запуска господдержки. Поэтому эффект от окончания госпрограмм должен быть достаточно ощутим на марке LADA, рассказали аналитическому агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе дилера.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 114679 машин, что на 4,4% выше показателя годичной давности. Рыночная доля АВТОВАЗа в отчетный период составила 21,2% против 20,1% годом ранее.

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