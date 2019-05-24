Ravon может наладить в России выпуск двух моделей

Черкесский завод «Дервейс», где во втором полугодии планируется наладить производство автомобилей Ravon, может начать их сборку с двух моделей. По данным портала Drom.ru, первыми встанут на конвейер седан Chevrolet Malibu и субкомпактный хэтчбек Ravon R2.

Напомним, R2, представляющий собой немного измененную версию Chevrolet Spark, в России уже продавался, правда, большой популярности не снискал. А вот для седана D-класса Chevrolet Malibu это будет дебют на российском рынке. Обе модели не новы, они появились в 2015 году. Более того, их можно отнести к нишевым, и вряд ли они имеют перспективы стать массовыми в России. Впрочем, многое зависит от ценовой политики, определяемой соглашением между «Узавтосаноатом» и «Дервейсом», и реальной себестоимостью производства в Черкесске.

Напомним, в декабре 2018 года в отношении руководства компании «Дервейс» было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (319,3 млн рублей). В связи с этим производство на заводе «Дервейс» было прекращено, а производители Lifan и Chery начали поиск новых производственных площадок в России.

В свою очередь, с весны прошлого года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия на для запуска новых моделей и сопутствующим ростом капитальных расходов. На сегодняшний день продажи автомобилей Ravon на российском рынке не возобновлены.