23.05.19 Прочитали 649 раз

Volvo отзывает в России автомобили двух моделей

Volvo отзывает в России автомобили двух моделей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва являются результаты исследований, проведенных Volvo Cars: установлено, что на направляющей переднего сиденья может отсутствовать гайка с фланцем. Это в случае аварии может повлиять на конструкцию и положение сидень, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, установка недостающей гайки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 3153 автомобилей Volvo XC60, реализованных в 2018–2019 годах. Причиной отзыва стало то, что сервоприводы подъема двери багажного отделения при определенных условиях могут примерзать. Это может приводить к появлению нежелательного шума или выходу из строя сервоприводов при активировании двери багажника в то время, когда они примерзли. В этом случае существует опасность обрыва их крепления к двери багажника. При неблагоприятном развитии событий сервоприводы двери багажника могут полностью оторваться, вызвав отсоединение пружины, которая со значительным усилием отбрасывается в обратном направлении, что может привести к травмам. На автомобилях должна быть выполнена замена сервоприводов двери багажника на их усовершенствованную версию.

Отзыву также подлежали 2393 автомобиля Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, реализованных в 2016 году. Причиной отзыва стало то, что на некоторых автомобилях с дизельными двигателями могли образоваться небольшие трещины внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке. Такие трещины в условиях системы подачи топлива под давлением могут со временем привести к утечке топлива в двигательном отсеке. На автомобилях должна быть выполнена замена топливного шланга.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв премиум-марки volvo volvo s90 volvo xc60

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