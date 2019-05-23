Volvo отзывает в России автомобили двух моделей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва являются результаты исследований, проведенных Volvo Cars: установлено, что на направляющей переднего сиденья может отсутствовать гайка с фланцем. Это в случае аварии может повлиять на конструкцию и положение сидень, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, установка недостающей гайки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 3153 автомобилей Volvo XC60, реализованных в 2018–2019 годах. Причиной отзыва стало то, что сервоприводы подъема двери багажного отделения при определенных условиях могут примерзать. Это может приводить к появлению нежелательного шума или выходу из строя сервоприводов при активировании двери багажника в то время, когда они примерзли. В этом случае существует опасность обрыва их крепления к двери багажника. При неблагоприятном развитии событий сервоприводы двери багажника могут полностью оторваться, вызвав отсоединение пружины, которая со значительным усилием отбрасывается в обратном направлении, что может привести к травмам. На автомобилях должна быть выполнена замена сервоприводов двери багажника на их усовершенствованную версию.

Отзыву также подлежали 2393 автомобиля Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, реализованных в 2016 году. Причиной отзыва стало то, что на некоторых автомобилях с дизельными двигателями могли образоваться небольшие трещины внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке. Такие трещины в условиях системы подачи топлива под давлением могут со временем привести к утечке топлива в двигательном отсеке. На автомобилях должна быть выполнена замена топливного шланга.