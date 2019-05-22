Гендиректором УАЗа назначен Адиль Ширинов

Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен Адиль Ширинов. Его ключевыми задачами в новой должности станет реализация утвержденной продуктовой стратегии УАЗа,повышение рыночной доли бренда и развитие совместных с обновленным СП «Форд Соллерс» программ локализации компонентной базы, создания общей панели поставщиков, а также реализация синергий в области продаж и построения дилерской сети.

Как сообщает пресс-служба «Соллерс», в последние годы Адиль Ширинов руководил ключевыми проектами СП «Форд Соллерс», направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка. До назначения в CП он занимал должности заместителя генерального директора, а также коммерческого директора компании «Соллерс» и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами. Перед этим Адиль Ширинов занимался полномасштабным развитием производственных подразделений в Татарстане, включая заводы в Елабуге и Набережных Челнах. Под его руководством были организованы современные производственные мощности для выпуска автомобилей иностранных брендов. Адиль Ширинов также внес существенный вклад в развитие сотрудничества с компаниями Fiat, SsangYong и Isuzu.

Профессиональная деятельность Адиля Ширинова с 1999 года связана с автомобильной промышленностью. До прихода в «Соллерс» он работал в «РусПромАвто» в должности заместителя генерального директора. С 1999 по 2002 г. – в компании Ford Motor Company, где он стал первым сотрудником, нанятым для работы над проектом создания промышленной площадки во Всеволожске. В Ford Адиль Ширинов сначала работал на позиции менеджера по производственным и непроизводственным закупкам, а затем – регионального директора по закупкам (Поволжье).

Адиль Ширинов окончил Нижегородский институт иностранных языков (1990 г.), а также получил дополнительное образование в Международном Институте Менеджмента, Санкт-Петербург (IMISP) MBA.