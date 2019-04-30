Lifan Х70 вернется на российский рынок через три месяца

Продажи кроссовера Lifan X70 в России, которые были временно приостановлены, планируется возобновить через три месяца. Об этом порталу «Авторамблер» сообщил заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, по словам которого для удовлетворения спроса компания приступила к сертификации готовых автомобилей из Китая параллельно с планами возобновления производства в России. Как сообщалось ранее, запасы кроссоверов Lifan X70 у российских дилеров подошли к концу.

Напомним, в конце 2018 года компания Lifan прекратила производство своих моделей на черкесском заводе «Дервейс» и начала поиск новой производственной площадки в России. По неофициальным данным, Lifan может начать крупноузловую сборку на тульском заводе Haval.

Переднеприводный кроссовер Lifan X70 оснащается 2-литровым двигателем, развивающим мощность 136 л.с. и максимальный крутящий момент 178 Нм. В паре с ним работает либо 5-ступенчатая «механика», либо вариатор. Стоимость автомобиля составляла от 829 тыс. 900 рублей до 1 млн 089 тыс. 900 рублей.