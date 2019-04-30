Выпуск компактного кроссовера Haval H2 может быть налажен в России

Компания Haval, которая с запуском своего нового завода в Тульской области начнет локальное производство кроссоверов F7, F7x и H9, в дальнейшем намерена поставить на российский конвейер компактный кроссовер H2. Как сообщает портал «Китайские автомобили», ориентировочно это произойдет в 2020 году. Haval H2 будет бороться за место на рынке в одной нише с Hyundai Creta. Для этого в российском представительстве Haval намерены определиться с оптимальными версиями и комплектациями этой модели, которая имеет множество различных вариаций – в том числе, например, «оспортивленную» с литерой S в названии.

А вот нынешний бестселлер марки в России – Haval H6 – не входит даже в четверку претендентов на запуск производства в Тульской области. Дело в том, что в России ставка делается на новый кроссовер F7, и Haval H6 нового поколения, будучи хорошо оснащенной машиной, может оказаться дороже «семерки». Поэтому маркетологи Haval решили пока не заниматься локализацией H6, хотя дальнейшая судьба этой модели в России во многом будет зависеть от результатов продаж F7.

Напомним, открытие завода Haval в Тульской области должен состояться в июне 2019 года. Общий объем инвестиций в проект составляет 500 млн долларов. Предприятие будет включать в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства компонентов. На первом этапе завод будет производить 80 тыс. автомобилей в год при локализации в 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия – 150 тыс. автомобилей в год и увеличить уровень локализации – более 50%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Haval реализовали 1452 автомобиля, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, в настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9.