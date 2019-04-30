Спорткупе Audi TT и Audi R8 покинули российский рынок

Компания Audi прекратила продажи в России спорткупе Audi TT и Audi R8. Как сообщили порталу Wroom.ru в пресс-службе компании, поставки этих моделей на российский рынок прекращены и возобновлять их не планируется.

Купе Audi TT до недавних пор предлагалось в России с бензиновым мотором 2.0 TFSI (230 л. с.) по цене от 2 млн 740 тыс. рублей. Версии с более мощными двигателями исчезли из модельного ряда ранее, а поставки родстеров завершились еще в 2017 году.

Среднемоторный суперкар Audi R8, оснащенный двигателем V10 5.2 мощностью 610 л.с., оценивался в 11 млн 200 тыс. рублей. В конце прошлого года дебютировала обновленная версия купе, но она до России, видимо, уже не доберется.

По итогам прошлого года российские дилеры марки продали 101 купе Audi TT, а более дорогой R8 нашел лишь 7 покупателей.

Также компания завершила поставки кроссоверов Audi Q3, хотя такие машины пока еще есть в наличии в автосалонах. В этом случае речь идет о временной паузе, связанной со сменой поколений: по информации Wroom.ru, уже летом начнутся продажи нового Audi Q3.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Audi реализовали 3363 автомобиля, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, недавно российские дилеры Audi начали прием заказов на новую модификацию флагманского седана Audi A8 с дизельным двигателем V6, которая поступит в продажу в июне 2019 года. Автомобиль Audi A8 45 TDI quattro предлагается со стандартной или удлиненной колесной базой по цене от 6 млн 150 тыс. рублей и 6 млн 965 тыс. рублей соответственно. Таким образом, премиальный седан Audi A8 теперь доступен для заказа на российском рынке в трех модификациях: Audi A8 45 TDI quattro (249 л.с.), Audi A8 55 TFSI quattro (340 л.с.) и Audi A8 60 TFSI quattro (460 л.с.).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».