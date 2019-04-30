Три модели Opel ушли с европейского рынка

Новые владельцы Opel – Группа PSA – начали обновлять продуктовую линейку бренда и первым делом избавились от уже немолодых моделей – компактных хэтчбеков Karl и Adam, а также кроссовера Opel Mokka X. Об этом сообщает газета «Авторевю».

Оба хэтчбека – трехдверный Adam и пятидверный Karl – в последнее время продавались не слишком успешно. За прошлый год было реализовано всего 42 тысячи Opel Adam и 48 тысяч Opel Karl. Новое руководство бренда сочло дальнейшее производство этих моделей нецелесообразным и передало права на Opel Karl вьетнамскому автопроизводителю VinFast. Там эта модель появится под именем VinFast Fadil.

Что же касается кроссовера Opel Mokka X, то с ним дела обстоят несколько лучше: продажи этих автомобилей в прошлом году достигли 120 тыс. экземпляров, поэтому эту модель было решено оставить «в живых». Однако, второе поколение Mokka будет выпускаться уже на платформе PSA Group, такой же, как у будущего кроссовера Peugeot 2008. Премьера новинки ожидается ближе к 2020 году.

В Европе автомобили Adam, Karl и Mokka X можно будет приобрести как минимум до осени: Opel выпустил солидный запас машин и будет распродавать их в ближайшие месяцы.

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