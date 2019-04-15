Haval завершает продажи в России купе-кроссовера H6 Coupe

Компания Haval прекратила продажи в России модели H6 Coupe. Как рассказали порталу «Китайские автомобили» в представительстве Haval, у дилеров машины практически закончились.

Напомним, купеобразный кроссовер вышел на российский рынок в октябре 2017-го, однако за весь прошлый год, по официальной статистике, было реализовано 115 таких машин. Очевидно, дело в высокой стоимости: в последнее время модель стоила от 1,5 млн рублей.

Впрочем, в представительстве Haval по-прежнему отказываются списывать H6 Coupe со счетов. Все будет зависеть от результатов продаж локализованных автомобилей – и особенно купеобразного F7x, на которого в компании первоначально сделают ставку.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Haval реализовали 1452 автомобиля, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, в настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, но уже в ближайшие месяцы модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, потенциальным бестселлером марки. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится весной 2019 года.

А вот в продажу Haval F7 российской сборки можно будет купить в начале июня. Как уточнили в представительстве китайской марки, продажи начнутся строго после церемонии запуска автозавода в Тульской области. Между тем, прояснились и предположительные сроки запуска других моделей Haval в России. Так, внедорожник H9 должен встать на конвейер в августе, а купеобразный кроссовер F7x – в сентябре-октябре.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».