В Казахстане стартовал выпуск KIA Rio X-Line

Казахстанский завод «Азия Авто» начал производство кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line. Он стал девятой моделью KIA, производство которой освоено предприятием в Усть-Каменогорске. Таким образом, вся линейка марки KIA, представленная на рынке Казахстана, теперь выпускается локально, сообщает пресс-служба «Бипэк Авто – Азия Авто». KIA Rio X-Line усть-каменогорской сборки появятся у казахстанских дилеров уже в апреле.

Новый кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line пополнил обширную палитру моделей бренда, производимых в Усть-Каменогорске. Она представлена седанами Rio, Cerato и Optima, кроссоверами Soul, Sportage и Sorento, а также хэтчбеком Picanto и спортивным лифтбеком Stinger.

В 2019 году KIA продолжает усиливать позиции на казахстанском рынке. Бренд занимает четвертую строчку в рейтинге самых популярных марок и входит в первую тройку брендов локального производства. Только по итогам января-марта текущего года продажи автомобилей KIA в Казахстане выросли на 58%.

Напомним, KIA Rio X-Line появился на рынке Казахстана в августе прошлого года, и изначально поставлялся с завода компании в России. С тех пор новинка стала одним из бестселлеров: сегодня семейство Rio входит в десятку наиболее продаваемых моделей, представленных на рынке республики.

KIA Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет (195 мм), иные амортизаторы, рычаги передней подвески, поворотные кулаки, стабилизаторы и новые настройки рулевого управления. Уже в базовой версии Rio X-Line оснащен подогревом передних сидений и рулевого колеса, кондиционером и системой контроля давления в шинах.

Rio X-Line предлагается с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., который агрегатируется 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Динамика разгона до 100 км/час составит 11,6 секунд, максимальная скорость – 183 км/час, а среднее потребление топлива в смешанном режиме вождения – 6,8 литра на 100 км пути.