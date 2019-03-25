Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является, возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка даты производства вакуумного усилителя тормозов и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в январе компания «Рено Россия» объявила об отзыве 3622 автомобилей Renault Sandero, Logan и Dokker, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва стала возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара. На автомобилях должны быть произведена замена водительской подушки безопасности.

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