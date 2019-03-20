«Автодилер года – 2019»: экспертный совет

6 июня в Москве состоится церемония награждения лучших автодилеров России - в рамках национальной премии «Автодилер года - 2019» (организаторы - «АВТОСТАТ» и АВИТО Авто). В этом году эксперты будут проводить оценку результатов работы дилеров по обновленной, улучшенной методике расчетов.

Для выработки новых правил до старта проекта, в феврале, прошел экспертный совет*, к участию в котором были приглашены представители столичных и региональных автохолдингов.

Собственники ряда компаний во главе с председателем экспертного совета Татьяной Луковецкой высказали свои предложения и пожелания по методике оценки дилеров и холдингов. Президент ассоциации РОАД Олег Мосеев также предложил ряд решений, которые смогут довести методику оценки до соответствия рыночным реалиям.

Организаторы премии учли все рекомендации экспертов, и выбор лучших дилеров (холдингов) в 2019 году будет проведен по обновлённой методике расчета.

Приём анкет для участия в премии «Автодилер года – 2019» стартовал и ограничивается датой - 15 апреля 2019 года.

Задать любые интересующие вас вопросы об «Автодилере года - 2019», а также подать заявку на участие - можно кураторам проекта (Лариса Тихонова и Татьяна Малыгина) по телефонам:

+7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53

или по электронной почте: bestdealer@autostat.ru

* Состав экспертного совета:

Inchcape (Москва)

АВИЛОН (Москва)

Автоимпорт (Рязань)

БАШАВТОКОМ (Уфа)

БлокРоско (Иваново)

БН-Моторс (Брянск)

РОЛЬФ (Москва)

Сильвер Групп (Магнитогорск)

АвтоПлюс (Екатеринбург)