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В Мюнхене пройдет инвестиционный форум, посвященный российскому автопрому

В Мюнхене пройдет инвестиционный форум, посвященный российскому автопрому

28 марта в Мюнхене пройдет Инвестиционный форум Российско-Германской внешнеторговой палаты. Главные темы мероприятия - двусторонние отношения в области автомобилестроения и машиностроения. Участники панельных дискуссий - топ-менеджеры германских и российских компаний - поделятся опытом реализации инвестиционных проектов в России и расскажут о динамике двусторонних отношений.

2018 год был сложным для российской экономики. Вопреки санкционному давлению, внешнеэкономическим и макроэкономическим рискам экономика России показала устойчивый рост, а сотрудничество между Россией и Германией укрепляется. Немецкие компании продолжают развивать свои производства в России. Так, БМВ планирует локализовать производство в Калининграде, «Мерседес-Бенц» заканчивает строительство своего завода в Подмосковье, а «Фольксваген Груп Рус» активно продолжает работать в Нижнем Новгороде и Калуге.

Участникам форума представят доклады о возможностях ведения инвестиционной деятельности в России. В рамках панельных дискуссий будет рассмотрена динамика развития двусторонних отношений в отрасли автомобилестроения и машиностроения. Кроме того, спикеры - топ-менеджеры германских и российских компаний - обсудят преимущества и сложности при реализации инвестиционных проектов в России, и поделятся практическим опытом.

На форуме с докладом о состоянии и перспективах российского авторынка выступит директор по стратегическому развитию аналитического агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Луковецкая.

К участию в форуме приглашаются компании, которые планируют размещение нового либо расширение имеющегося производства на территории Российской Федерации, представители индустриальных парков и ОЭЗ России, проектные компании и консультанты.

Зарегистрироваться можно по ссылке на сайте Российско-Германской внешнеторговой палаты.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство промсборка

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