LADA XRAY Cross стал 150-тысячным автомобилем «Азия Авто»

С конвейера усть-каменогорского завода «Азия Авто» сошел 150-тысячный автомобиль c момента запуска предприятия в декабре 2002 года. Юбилейным автомобилем стал кроссовер LADA XRAY Cross, который сегодня выпускается в тестовом режиме, сообщает пресс-служба «Азия Авто». Старт серийного производства новинки в Казахстане намечен на май 2019 года.

За период c декабря 2002 года «Азия Авто» обеспечил 79% выпуска легкового автопрома Казахстана. За весь период деятельности в развитие производства и инфраструктуры холдингом «Бипэк Авто – Азия Авто» инвестировано 439 млн долларов собственных средств. Сегодня клиентам «Азия Авто» доступны три десятка моделей пяти брендов. Только в течение минувшего года завод предложил казахстанцам 14 новых и обновленных моделей. Вслед за премьерой на Московском автосалоне начат выпуск новой LADA Granta. Стартовала сборка шести моделей бренда УАЗ. На конвейер встали обновленные версии пяти моделей KIA: хэтчбека Picanto, седанов Cerato и Optima, внедорожников Sportage и Sorento. Кроме того, модельный ряд корейского бренда пополнил новый спортивный седан KIA Stinger. Поклонники кроссовера Skoda Kodiaq получили доступ к версии Sportline. Линейка прицепов AZIA TRAIL, сконструированных инженерами завода, расширена до четырех модификаций. В 2019 году линейку «Азия Авто» пополнят не менее шести моделей четырех брендов.

Благодаря обновлению производственного портфеля динамика спроса на модели «Азия Авто» заметно опережает темпы рыночного роста: продажи предприятия по итогам 2018 года выросли на 35% и составили 17,2 тыс. автомобилей. Семь из 20 моделей-бестселлеров на рынке Казахстана производит усть-каменогорский конвейер. Среди них LADA 4x4 – самый продаваемый внедорожник в стране, LADA Granta – абсолютный лидер продаж в наиболее массовом B-сегменте, и LADA Vesta, занявшая место в первой тройке рыночных лидеров. Наиболее популярным универсалом на рынке остается LADA Largus. Свои позиции в TОП-20 продолжают усиливать LADA XRAY, KIA Sportage и KIA Rio, также выпускаемые в Усть-Каменогорске. Рыночная доля завода по итогам 2018 года достигла исторического максимума в 30%, а в самой крупной нише казахстанского рынка, сегменте B, на долю завода приходится 64% суммарных продаж.

Качественно новым этапом в развитии казахстанского автопроизводства станет запуск автопромышленного кластера, строительство которого холдинг «Бипэк Авто – Азия Авто» ведет на новой площадке в Усть-Каменогорске. В создание мощностей полного цикла и технопарка по выпуску автокомпонентов группой уже инвестировано свыше 70 млн долларов собственных средств.