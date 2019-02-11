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В России произведен 75-тысячный кроссовер Ford Kuga

В России произведен 75-тысячный кроссовер Ford Kuga

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

PDF, 61 стр.

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Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 75-тысячный кроссовер Ford Kuga с момента начала производства модели в России в июле 2012 года. Юбилейным стал переднеприводный автомобиль специальной серии «Ультра Комфорт», оснащенный двигателем 2,5 л (150 л.с., 230 Нм) и 6-ступенчатой АКП, сообщает пресс-служба американской марки.

Среднеразмерный кроссовер Ford Kuga текущего поколения выпускается по технологии полного цикла на заводе Ford Sollers в Елабуге. Сегодня это вторая по популярности модель Ford в России, которая соперничает по объемам продаж с бестселлером бренда Ford Focus.

В настоящее время Ford Kuga можно приобрести в России с двигателем объемом 2,5 л (150 л.с., 230 Нм) или турбированным EcoBoost объемом 1,5 л (150 или 182 л.с.), с передним приводом или системой интеллектуального полного привода. Все Ford Kuga, включая автомобили в базовой комплектации Ambiente, оснащаются исключительно гидромеханическим 6-ступенчатым «автоматом». Кроме того, в стандартное оснащение каждого Ford Kuga входит набор из 7 подушек безопасности, включая коленную для водителя.

Оснащение Ford Kuga может включать систему активной помощи при парковке Active Park Assist, систему мониторинга усталости водителя, круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости, систему дистанционного запуска Ford Remote Start, систему автоматического торможения Active City Stop.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство ford kuga ford sollers ford

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