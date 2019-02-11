Более 800 автомобилей Toyota Prius попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» 11 февраля объявила об отзыве 802 автомобилей Toyota Prius, произведенных с 7 мая 2009-го по 29 января 2014 года. Причиной отзыва является то, что транспортные средства были спроектированы таким образом, чтобы в случае возникновения определенных ошибок гибридной системы, автомобиль входил в аварийный режим. Однако было выявлено, что в редких случаях существует вероятность того, что автомобиль не может войти в аварийный режим, как предполагалось. В случае возникновения такой ситуации автомобиль может потерять мощность и заглохнуть. Несмотря на то, что рулевое управление с усилителем, и тормозная система остаются работоспособными, включение двигателя во время движения на большой скорости может повысить риск возникновения аварии, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения распределения питания. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре прошлого года компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 226 автомобилей Toyota Prius, произведенных с 1 августа 2016-го по 8 мая 2018 года. Причиной отзыва стало то, что на автомобилях Toyota Prius в силу особенностей сборки существует вероятность контакта жгута электропроводки гибридной установки и крышки электропроводки. При эксплуатации автомобиля возможно попадание пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой. Длительная эксплуатация автомобиля в таком состоянии в силу вибрации может вызвать нарушение изоляции электропроводки. Это может провести к короткому замыканию и перегреву электропроводки, что повышает риск возгорания автомобиля. На автомобилях Toyota Prius должна быть выполнена проверка жгута проводов двигателя и, при необходимости, произведена замена на новый. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, Toyota возобновила продажи гибридного хэтчбека Prius в России в марте 2017 года. Модель получила гибридную силовую установку нового поколения, в основе которой лежит бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, развивающий максимальную мощность 98 л.с. Стоимость Toyota Prius на российском рынке составляет 2 млн 322 тыс. рублей.