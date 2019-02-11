Peugeot Boxer и Citroen Jumper предлагаются в лизинг со скидкой

При покупке Peugeot Boxer и Citroen Jumper в лизинг PSA Finance на автомобили распространяется промо-предложение с выгодой 200 тыс. рублей. Стоимость автомобилей при покупке в лизинг PSA Finance и с учетом выгоды в феврале составляет от 1 млн 759 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Группы PSA, Peugeot Boxer и Citroen Jumper предлагают широкий выбор вариантов разрешенной максимальной массы автомобиля: версии с заниженной полезной нагрузкой (полная масса 2.5 т), с полезной нагрузкой меньше 1 т (полная масса 2.8-3.5 т), с оптимальной полезной нагрузкой 1.5 т (полной массой 3.0 - 3.5 т), с увеличенной грузоподъемностью, усиленной подвеской (полной массой 4 и более тонн).

Оба автомобиля представлены в продаже линейкой моделей с цельнометаллическим фургоном и шасси с кабиной. На их основе производятся многочисленные варианты переоборудованных автомобилей (автобусы, промтоварные и изотермические фургоны, рефрижераторы и различные виды специального транспорта). Шасси с кабиной предлагается в трех вариантах длины (L2S, L3, L4), а цельнометаллический фургон – с четырьмя вариантами длины (L1, L2, L3, L4) и с тремя различными вариантами высоты (H1, H2, H3). В зависимости от выбранной длины, высоты и версии существует 8 различных объемов кузова.