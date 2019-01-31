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31.01.19 Прочитали 1140 раз

КАМАЗ представил самосвал с новой кабиной

КАМАЗ представил самосвал с новой кабиной

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

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КАМАЗ разработал спецификацию новой кабины для строительных самосвалов поколения К5. В 2019 году предприятие запустит в серийное производство автомобили нового поколения К5. Первой моделью перспективного модельного ряда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901, который был впервые представлен осенью 2017 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как рассказал главный конструктор по перспективным автомобилям КАМАЗа Евгений Макаров, по аналогии с работой над предыдущей линейкой автомобилей – поколения К4, вслед за «магистральниками» инженеры компании приступили к разработке семейства тяжелых самосвалов для строительного сектора, что обусловлено спросом на эти автомобили. Так, второй моделью перспективной линейки грузовиков станет самосвал КАМАЗ-6595, который планируется вывести на рынок в конце 2020 года. В связи с этим очередная версия новой кабины К5 разработана для строительных самосвалов и, соответственно, адаптирована для работы в строительном секторе.

В числе ее особенностей – массивный передний бампер, основная часть которого выполнена из металла, а также защитные решетки на фарах. В отличие от кабины для флагмана новейшего модельного ряда – магистрального тягача КАМАЗ-54901, она уже на 200 мм и с низкой крышей. Для сравнения, внешняя ширина кабины магистрального тягача – 2500 мм, ширина кабины для новых строительных самосвалов – 2300 мм.

По словам Евгения Макарова, в стандартной комплектации кабина для самосвалов будет выпускаться без спального места, но по желанию заказчика в автомобиле может быть предусмотрено место для сна и отдыха водителя. Еще одно отличие от кабины магистрального тягача КАМАЗ-54901 с ее ровным полом – это ярко выраженный тоннель между сиденьем водителя и сиденьем пассажира. Он предусмотрен для оптимального расположения центра тяжести, чтобы обеспечить устойчивость самосвала и предотвратить его опрокидывание в условиях работы в карьерах и другой местности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство инвестиции камаз

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