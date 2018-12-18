Автозавод «Урал» поставит газовые автомобили компании «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Автозавод «Урал» поставит до конца 2018 года компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» 30 полноприводных автомобилей семейства Next, в которых в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ. Потребителю уже переданы первые восемь машин: два трубоплетевозных автопоезда (тягач и прицеп-роспуск), два вахтовых автобуса и три седельных тягача, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». До конца года планируется поставить еще 22 единицы газовой техники «Урал»: самосвалы, седельные тягачи, автокраны, бурильно-крановые машины, автомастерские на базе автомобилей «Урал Next», которые будут эксплуатироваться при обслуживании магистральных трубопроводов Свердловской области.

Автомобили оснащены газовыми шестицилиндровыми рядными двигателями ЯМЗ-536 экологического класса «Евро-5». В базовой комплектации автомобили «Урал Next CNG» оснащаются 11-ю газовыми баллонами общим объемом 228 куб.м. Все грузовики оснащены современной комфортабельной кабиной Next капотной компоновки. Кресло водителя – на пневмоподвеске с электроподогревом, в кабине установлен автономный отопитель, электрорегулировка и обогрев зеркал, электростеклоподъемники, цифровой тахограф DTCO-3283, система ГЛОНАСС и др.