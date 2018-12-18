 АВТОСТАТ | Автозавод «Урал» поставит газовые автомобили компании «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Горячая новость

BMW в ноябре стал лидером рынка иномарок с пробегом в Москве
  • 18.12.18 - 14:18

    BMW в ноябре стал лидером рынка иномарок с пробегом в Москве
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 17 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько автомобилей на тысячу жителей продается в России?
  • 17.12.18

    Сколько автомобилей на тысячу жителей продается в России?
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: мнения участников
  • 03.02.17

    Форум «Dealer UP!»: мнения участников
Все видео

18.12.18 Прочитали 1583 раз

Автозавод «Урал» поставит газовые автомобили компании «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Вахтовый автобус Урал NEXT с газовым двигателем

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

PDF, 61 стр.

38 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Автозавод «Урал» поставит до конца 2018 года компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» 30 полноприводных автомобилей семейства Next, в которых в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ. Потребителю уже переданы первые восемь машин: два трубоплетевозных автопоезда (тягач и прицеп-роспуск), два вахтовых автобуса и три седельных тягача, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». До конца года планируется поставить еще 22 единицы газовой техники «Урал»: самосвалы, седельные тягачи, автокраны, бурильно-крановые машины, автомастерские на базе автомобилей «Урал Next», которые будут эксплуатироваться при обслуживании магистральных трубопроводов Свердловской области.

Автомобили оснащены газовыми шестицилиндровыми рядными двигателями ЯМЗ-536 экологического класса «Евро-5». В базовой комплектации автомобили «Урал Next CNG» оснащаются 11-ю газовыми баллонами общим объемом 228 куб.м. Все грузовики оснащены современной комфортабельной кабиной Next капотной компоновки. Кресло водителя – на пневмоподвеске с электроподогревом, в кабине установлен автономный отопитель, электрорегулировка и обогрев зеркал, электростеклоподъемники, цифровой тахограф DTCO-3283, система ГЛОНАСС и др.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецтехника грузовые автомобили госзакупки газомоторная техника урал урал next

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Автозавод «Урал» начал производство и продажи дорожных автомобилей

18 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Грузовики притормозили разгон («Эксперт»)

7 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Российский парк грузовиков: основные показатели

4 октября 2017

Вся инфографика