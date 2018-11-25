В России произведен 20-тысячный внедорожник Ford Explorer

Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 20-тысячный внедорожник Ford Explorer с момента начала производства модели в России в июле 2012 года. Юбилейным Ford Explorer стал автомобиль в топовой комплектации Limited Plus белого цвета, сообщает пресс-служба Ford Sollers. Оснащение такого автомобиля, помимо доступных на других версиях мультимедийной системы SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, камеры заднего вида с омывателем, подогрева первого и второго ряда сидений и аудиосистемы Sony класса Hi-Fi с 12 динамиками, включает такие интеллектуальные системы помощи водителю как адаптивный круиз-контроль, системы активной помощи при парковке и удержания автомобиля в полосе движения. Передние мультиконтурные кресла Ford Explorer Limited Plus снабжены функциями массажа и вентиляции. Как и все версии Ford Explorer в России, включая базовую, внедорожник оснащен атмосферным двигателем V6 Cyclone объемом 3,5 л (249 л.с.), 6-ступенчатой АКПП и системой интеллектуального полного привода Terrain Management 4WD System, а 7-местный салон отделан кожей.

Как отмечается, выпускаемый в России Ford Explorer отличается улучшенной шумоизоляцией и антикоррозийной защитой с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, а также расширенным пакетом зимних опций (подогрев лобового стекла, руля, зеркал, форсунок стеклоомывателя и задних сидений, дистанционный запуск двигателя), навигационной системой на русском языке, наличием камер переднего и заднего вида с омывателями. Двигатели Ford Explorer российского производства адаптированы под использование 92-го бензина.

По итогам десяти месяцев 2018 года в России реализовано свыше 3 тыс. внедорожников Ford Explorer, что на 59% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.