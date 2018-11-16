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Lifan остановил производство седана Murman в России

Lifan Murman

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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На черкесском заводе «Дервейс» остановлено производство седана Lifan Murman. Об этом порталу «Колеса.ру» сообщил заместитель генерального директора российского офиса Lifan Вячеслав Галузинский, уточнив, что комплекты Lifan Murman варили на «Дервейсе» до сентября. Что касается будущего машины в России, по словам представителя Lifan Murman, ее еще рано сбрасывать со счетов и поставки планируются, однако, в связи с текущей ситуацией взаимоотношений с «Дервейсом», пока не понятно, где и когда ее сборку возобновят.

Напомним, седан D-класса Lifan Murman начали продавать в России в августе прошлого года. До конца года дилерам было отгружено 92 машины, а в первые три квартала 2018 года ежемесячный темп продаж даже упал – разошлось только 119 экземпляров. Вполне возможно, что причиной неудач стала относительно высокая цена машины: Murman с базовым ценником в 862 тыс. рублей – сегодня самая дорогая модель в российском ряду бренда.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство потери дервейс китайские автомобили lifan lifan murman

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