Голландское СП, владеющее 97% акций АВТОВАЗа, переведут в российскую юрисдикцию

ГК «Ростех» и концерн Renault планируют перевести совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V., владеющее 96,64% акций ПАО «АВТОВАЗ» и зарегистрированное в Голландии, в российскую юрисдикцию.

Об этом стало известно «Интерфаксу» из материалов, размещенных на портале госзакупок. Предмет закупки – «оказание юридических услуг по сопровождению ряда сделок…». Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет до 31 декабря 2018 года сделать следующее:

- разработать структуру сделки и пошаговый план для «юридического закрепления обязательств сторон по изменению юрисдикции существующего СП в Нидерландах на юрисдикцию РФ»;

- обеспечить исполнение обязательств контрагента по созданию СП в РФ; передачу акций компании-автопроизводителя от голландского СП к зарегистрированному в РФ;

- провести процедуру «выкупа миноритарных акционеров (при необходимости)»; ликвидировать или расформировать существующее СП (без остающихся обязательств его акционеров).

Также планируется обеспечить внесение акционерами дополнительных вкладов в компанию-автопроизводителя (в том числе путем погашения прав по существующим долгам компании-автопроизводителя).

Все это планируется реализовать «путем соответствующих юридических механизмов, включая рассмотрение вопросов блокировки акций СП, а также блокировки акций компании-автопроизводителя для их передачи СП в РФ и ее согласование с контрагентом».

Кроме того, исполнитель будет координировать и согласовывать пошаговый план с юристами в Голландии, а также разработает и согласует юридически обязывающий документ для закрепления обязательств сторон по изменению юрисдикции и прекращения существующих соглашений (включая соглашение акционеров, регулируемое правом Англии).

Объемом работ также предусмотрено юридическое сопровождение создания СП в РФ, «если необходимо»; подготовка «регулируемого российским правом договора опциона или залога акций компании-автопроизводителя или иного документа как части обеспечения обязательств сторон» по исполнению сделки.

Наконец, в объеме работ указана подготовка регулируемого российским правом устава и корпоративного договора в отношении российского СП, «положения которого будут сводиться к вопросам корпоративного управления и голосованию по особо важным вопросам, которые на данный момент являются практически согласованными сторонами».