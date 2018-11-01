 АВТОСТАТ | В ноябре кроссоверы Renault Duster и Kaptur при онлайн-покупке доступны в кредит под 0%

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В ноябре кроссоверы Renault Duster и Kaptur при онлайн-покупке доступны в кредит под 0%

В ноябре кроссоверы Renault Duster и Kaptur доступны в кредит под 0% при онлайн-покупке

Компания Renault разработала новое кредитное предложение «Легкий ноль», доступное при покупке моделей Renault Duster и Kaptur в онлайн-шоуруме. Так, покупатели могут приобрести любую комплектацию Duster или Kaptur в кредит под 0% на 3 года. Как сообщает пресс-служба компании, предложение действует до 30 ноября.

Онлайн-шоурум – это инновационный проект Renault Россия по онлайн-продаже всего модельного ряда Renault. Проект стартовал в июне 2016 года одновременно с выходом на российский рынок кроссовера Renault Kaptur. Как сообщает пресс-служба французской марки, объем продаж в онлайн-шоуруме растет: если отметка в 10 000 автомобилей была преодолена в декабре 2017 года, то уже в мае 2018 года она выросла в два раза. Всего на сегодняшний день через онлайн-шоурум было реализовано уже более 24 000 автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за январь – сентябрь нынешнего года в России было реализовано 31,6 тыс. автомобилей Renault Duster и 22,8 тыс. Renault Kaptur. Обе эти модели входят в ТОП-10 бестселлеров российского рынка

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование онлайн продажи интернет-технологии f&i suv кроссоверы renault renault duster renault kaptur

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