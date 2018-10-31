Около 670 автомобилей Audi попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 618 автомобилей Audi A4, А5 и 46 единиц модели Audi R8. В общей сложности под отзыв попадают 664 машины немецкой премиум-марки, реализованные с 2017-го по 2018 год, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Сообщается, что на 618 автомобилях Audi A4 и А5 с двигателями TFSI объемом 1,2 и 1,4 л возможен разброс моментов затяжки винтов топливной рампы. Это может привести к ослаблению затяжки отдельных винтов во время эксплуатации машин. На автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проведена проверка винтов крепления топливной рампы.

Также отзыву подлежат 46 автомобилей Audi R8, в которых при динамичной манере вождения в сочетании с резкими маневрами может вытекать масло через патрубок вентиляции коробки передач. Вследствие этого возможно дымообразование и не исключено возгорание. На этих машинах будет произведена замена одинарного патрубка вентиляции коробки передач на сдвоенный.

Официальные дилеры марки Audi проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», совсем недавно – 29 октября – под отзыв в России попали около 7 тысяч автомобилей Audi. Причиной того отзыва являлось возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости.