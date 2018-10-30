 АВТОСТАТ | Lifan X50 стал бестселлером марки в России

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Lifan X50 стал бестселлером марки в России

Lifan X50

Российские дилеры Lifan в сентябре реализовали 1310 автомобилей – это на 8% меньше, чем годом ранее. При этом три модели Lifan продемонстрировали положительную динамику. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи Lifan составили 11227 машин, что соответствует уровню прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Лифан Моторс Рус», бестселлером Lifan на российском рынке стал компактный кроссовер Lifan Х50 с показателем 2269 реализованных машин. В число самых популярных моделей Lifan также вошли Lifan X60 (1816 шт.), Lifan X70 (1614 шт.) и Lifan MyWay (1603 шт.).

Как отмечается, компания Lifan лидирует по уровню продаж среди китайских брендов уже 8 лет подряд. По итогам девяти месяцев 2018 года рыночная доля Lifan среди китайских автопроизводителей составила более 45%. Как заявляют в Lifan, компания не планирует снижать объемы продаж и намерена в дальнейшем выводить на рынок новые модели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи китайские автомобили lifan lifan x50

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