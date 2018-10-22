 АВТОСТАТ | Петербургский автопром в сентябре показал лучший результат за 4,5 года

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Петербургский автопром в сентябре показал лучший результат за 4,5 года

Toyota Camry

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за девять месяцев 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 271 тыс. 600 легковых автомобилей, что на 8% выше показателя годичной давности. Сентябрь стал рекордным месяцем для петербургского автопрома за последние 4,5 года. Объем производства за этот месяц составил 33 тыс. 800 машин – это на 11% больше, чем годом ранее. Более высокий показатель выпуска автомобилей по итогам одного месяца последний раз был зафиксирован в апреле 2014 года (38 тыс. 300 шт.).

По-прежнему весомую долю в общем объеме производства автомобилей в Петербурге занимает завод Hyundai. По итогам девять месяцев этого года она составила 66%.

«В сентябре особенно заметно возрос спрос на автомобили, которые производятся на заводах Toyota и Nissan, – на 60% и 44% соответственно по отношению к сентябрю прошлого года. Конечно, такие показатели повлияли и на результаты заводов, где практически ежедневно следят за потребительской активностью», – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей за 9 месяцев 2018 года составила 24,7% (год назад – 25,8%).

Семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в Топ-25 самых популярных машин в России по итогам января-сентября. Это KIA Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. В целом за девять месяцев этого года общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство toyota nissan hyundai kia

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