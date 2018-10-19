 АВТОСТАТ | КАМАЗ передал компании «Лидер Транс» партию тягачей КАМАЗ-5490 Neo

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КАМАЗ передал компании «Лидер Транс» партию тягачей КАМАЗ-5490 Neo

КАМАЗ передал компании «Лидер Транс» партию тягачей КАМАЗ-5490 Neo

КАМАЗ передал очередную партию тягачей КАМАЗ-5490 Neo в адрес одного из крупнейших перевозчиков России – компании «Лидер Транс».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, переданные 15 тягачей КАМАЗ-5490 Neo – это уже не первая партия автотехники для транспортной компании «Лидер Транс». В свое время этот партнер одним из первых приобрел версию автомобиля КАМАЗ-5490 с автоматической коробкой передач ZF. Сейчас, по прошествии нескольких лет, опробовав машину в действии и осознав для себя все преимущества автоматической коробки передач, «Лидер Транс» вновь закупил «автоматы». Всего до конца года будет передано 76 автомобилей, большинство из которых в исполнении с автоматизированной КПП.

, источник: www.autostat.ru

Теги: корпоративные продажи грузовые автомобили камаз камаз 5490

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