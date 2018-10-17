 АВТОСТАТ | Производство легковых автомобилей в Казахстане за 9 месяцев выросло на 83%

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 20 дней

подробнее

Горячая новость

Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%
  • 17.10.18 - 15:38

    Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «ИКАР» - взлет без падений!
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 18 октября

    Автомобильный рынок Дании в сентябре 2018 года

    Лидер рынка - Volkswagen, удерживающий 14,1% рынка.

Вся аналитика

Инфографика

Моторные масла: особенности кастомизации в России
  • 17.10.18

    Моторные масла: особенности кастомизации
Все публикации

Видео

«ForAuto - 2018»: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу (НБКИ)
  • 25.03.18

    «ForAuto - 2018»: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу (НБКИ)
Все видео

17.10.18 Прочитали 540 раз

Производство легковых автомобилей в Казахстане за 9 месяцев выросло на 83%

f00d1915-670-0

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за девять месяцев 2018 года в Казахстане произведено 22709 транспортных средств всех типов, что на 71% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года. Основной прирост обеспечили легковые автомобили – в этом году было выпущено 21137 легковушек (+83%), 802 грузовика (-17%), 388 прицепов и полуприцепов (+131%), 231 автобус (-48%) и 151 единица прочей специализированной техники (0%).

По предварительным данным, на костанайском «СарыаркаАвтоПром» за девять месяцев было произведено 7941 единица легковых, грузовых автомобилей и автобусов, прирост на фоне 2017 года достигает 109%. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 13365 автомобилей (+64%). В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 440 грузовиков, семипалатинский СемАЗ произвел 206 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 188 единиц техники, на счету Daewoo Bus – 106 автобусов.

«В целом на фоне объемов годичной давности, 2018 год идет в позитивном ключе –  спрос на автомобили отечественного производства сохраняется на высоком уровне. Доли импортируемых и локально произведенных автомобилей близки к паритету – продажи отечественного автопрома держатся на уровне 47%. По прогнозам АКАБ к концу года доля автомобилей собранных в Казахстане вырастет до 51%», – комментирует вице-президент АКАБ Анар Макашева.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство казахстан

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

КАМАЗ модернизирует оборудование

вчера, 16:42

Все новости

Статьи на тему

Автопром не решил, куда повернуть («Коммерсант»)

сегодня, 09:33

Все статьи

Инфографика на тему

LADA Kalina: ключевые цифры и факты

3 сентября 2018

Вся инфографика