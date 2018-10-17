Производство легковых автомобилей в Казахстане за 9 месяцев выросло на 83%

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за девять месяцев 2018 года в Казахстане произведено 22709 транспортных средств всех типов, что на 71% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года. Основной прирост обеспечили легковые автомобили – в этом году было выпущено 21137 легковушек (+83%), 802 грузовика (-17%), 388 прицепов и полуприцепов (+131%), 231 автобус (-48%) и 151 единица прочей специализированной техники (0%).

По предварительным данным, на костанайском «СарыаркаАвтоПром» за девять месяцев было произведено 7941 единица легковых, грузовых автомобилей и автобусов, прирост на фоне 2017 года достигает 109%. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 13365 автомобилей (+64%). В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 440 грузовиков, семипалатинский СемАЗ произвел 206 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 188 единиц техники, на счету Daewoo Bus – 106 автобусов.

«В целом на фоне объемов годичной давности, 2018 год идет в позитивном ключе – спрос на автомобили отечественного производства сохраняется на высоком уровне. Доли импортируемых и локально произведенных автомобилей близки к паритету – продажи отечественного автопрома держатся на уровне 47%. По прогнозам АКАБ к концу года доля автомобилей собранных в Казахстане вырастет до 51%», – комментирует вице-президент АКАБ Анар Макашева.