BMW отзывает в России автомобили трех моделей

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 85 автомобилей BMW М5 (серия F90), реализованных в апреле 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств является давление подачи топлива, которое падает в определенных ситуациях движения из-за отсутствия подачи электрического топливного насоса. В этой ситуации двигатель может заглохнуть во время поездки. На автомобилях BMW М5 (серия F90) будет проведено программирование и кодирование блоков управления требуемой версией, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Кроме того, отзыву также подлежат 82 автомобиля BMW 5 (серия G30), реализованных c мая по сентябрь 2018 года. Причиной отзыва является установленный датчик положения коленчатого вала, который имеет брак изготовления. При неисправности датчика не считываются сигналы колеса датчика положения коленчатого вала. На автомобилях BMW 5 (серия G30) будет проведена замена датчика положения коленчатого вала.

Также отзыву подлежит 1 автомобиль BMW X5 (серия E53), реализованный в январе 2002 года. Причиной отзыва является установленная комбинация программного и аппаратного обеспечения в определенных обстоятельствах при выключении зажигания может привести к срабатыванию фронтальной подушки безопасности. Существует вероятность, что это может случится при выключении зажигания и одновременном нажатии стояночного тормоза. На автомобиле BMW X5 (серия E53) будет произведено новое кодирование блока управления системы подушки безопасности.

Уполномоченные представители изготовителя «БМВ Русланд Трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.