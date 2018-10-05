 АВТОСТАТ | Volkswagen Truck & Bus переименована в Traton Group

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Volkswagen Truck & Bus переименована в Traton Group

Volkswagen Truck & Bus переименована в Traton Group

Группа компаний Volkswagen Truck & Bus переименована в Traton Group. Компания под названием Volkswagen Truck & Bus GmbH, созданная в 2015 году, включает в себя марки MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus и RIO, сообщает пресс-служба переименована в Traton AG.

В первые годы своего существования компания была сконцентрирована на стратегии достижения мирового лидерства и добилась на этом пути внушительных успехов. Traton расширил глобальное присутствие марок за счет стратегического партнерства и синергетических эффектов, объединив их возможности в области закупок, исследований и разработок.

Как говорит председатель правления Volkswagen Caminhões e Ônibus и член правления Traton Group Антонио Роберто Кортес, Traton формирует новый идентификационный потенциал марок. Новое имя позволит также отличить марки, входящие в Traton, от других марок концерна Volkswagen.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили автобусы volkswagen

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