Группа компаний Volkswagen Truck & Bus переименована в Traton Group. Компания под названием Volkswagen Truck & Bus GmbH, созданная в 2015 году, включает в себя марки MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus и RIO, сообщает пресс-служба переименована в Traton AG.

В первые годы своего существования компания была сконцентрирована на стратегии достижения мирового лидерства и добилась на этом пути внушительных успехов. Traton расширил глобальное присутствие марок за счет стратегического партнерства и синергетических эффектов, объединив их возможности в области закупок, исследований и разработок.

Как говорит председатель правления Volkswagen Caminhões e Ônibus и член правления Traton Group Антонио Роберто Кортес, Traton формирует новый идентификационный потенциал марок. Новое имя позволит также отличить марки, входящие в Traton, от других марок концерна Volkswagen.