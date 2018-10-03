Новый BMW 3 серии появится в России в марте 2019 года

Компания BMW на Парижском автосалоне представит новый BMW 3 серии Седан, начало продаж которого запланировано на 9 марта 2019 года. Новинка будет производиться на заводе BMW в Мюнхене, а также на совместном предприятии BMW и Brilliance Auto в Шеньяне (Китай) и новом заводе концерна в мексиканском Сан-Луис-Потоси, сообщает пресс-служба баварской марки.

В России со старта продаж будет доступно три варианта модели – BMW 330i, BMW 320d и BMW 320d xDrive. Все версии стандартно оснащаются пакетом M Sport, опционально будет доступен Luxury Line. Российским клиентам уже в стандартной комплектации предлагаются светодиодные противотуманные фары, кожаное спортивное рулевое колесо М, подвеска M Sport и тормозная система M Sport. Дифференциал M Sport опционально доступен для BMW 330i в сочетании со спортивной подвеской M или адаптивной подвеской M.

Новый BMW 3 серии Седан стал на 85 мм длиннее своего предшественника (теперь 4709 мм), на 16 мм шире (1827 мм) и всего на 1 мм выше (1442 мм). Длина колесной базы увеличена на 41 мм (2851 мм), а колея стала шире на 43 мм спереди и 21 мм сзади.

Полностью светодиодные передние фары входят в стандартную комплектацию, а в качестве опции доступны светодиодные фары с расширенными функциями и адаптивные светодиодные фары с системой управления дальним светом BMW Laserlight (работает на расстоянии до 530 метров). Светодиодные передние противотуманные фары и воздушные заслонки встроены в боковые воздухозаборники бампера, которые в линии Luxury Line расположены горизонтально.

Что касается интерьера нового BMW 3 серии, экраны центрального дисплея и мультифункционального дисплея на панели приборов сгруппированы вместе, а высокая центральная консоль, информативная приборная панель и отделка дверей выполнены в едином стиле. На центральной панели расположен блок с дисплеями, кнопками регулировки системы кондиционирования и вентиляционные отверстия, а кнопки включения и выключения фар и освещения в салоне расположены рядом с рулевым колесом. Спортивное кожаное рулевое колесо M доступно уже в стандартной комплектации автомобиля. Кнопка включения и выключения двигателя теперь находится на новой панели инструментов на центральной консоли, где также расположены рычаг переключения передач или новый рычаг селектора, контроллер iDrive, переключатель режимов работы двигателя Driving Experience Control и электромеханический парковочный тормоз.

Как стандартная подвеска, так и опциональная спортивная M подвеска включают в себя прогрессивные амортизаторы. Жесткость амортизаторов постоянно подстраивается под ход пружин, что заметно сглаживает раскачку, вызванную неровностями на дороге или инерцией в крутых поворотах.

Помимо спортивной M подвески (ход которой уменьшен на 10 мм), опционально доступна адаптивная M подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами. Также в качестве опции доступна тормозная система M Sport с четырехпоршневыми фиксированными суппортами спереди. Суппорты выполнены в синем цвете и имеют логотип «M». Дифференциал M Sport доступен для BMW 330i и BMW 330d в сочетании со спортивной подвеской M или адаптивной подвеской M. Регулируемая электронная блокировка задней оси повышает сцепление с покрытием, маневренность, курсовую устойчивость и динамику прохождения поворотов.

Для нового BMW 3 серии Седан опционально доступны активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, ассистент вождения с системой предупреждения об опасностях при перестроении и наезде сзади, а также система помощи при выезде с парковки задним ходом. Также доступен ассистент вождения Professional, который включает в себя такие функции, как ассистент рулевого управления и удержания автомобиля в полосе с активной защитой от боковых ударов. Усовершенствованный проекционный дисплей отличается увеличенной диагональю и улучшенной графикой и может отображать еще более разнообразный контент.

Камера заднего вида и активный контроль дистанции до объектов упрощают маневрирование и парковку. Также в новом BMW 3 серии Седан доступен ассистент парковки, контролирующий управление автомобилем, разгон, торможение и выбор правильной передачи трансмиссии. В список функций ассистента парковки также входит ассистент движения задним ходом, который позволяет автомобилю автоматически двигаться назад по ранее пройденной траектории на дистанции до 50 метров.