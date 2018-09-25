 АВТОСТАТ | Peugeot 508 и 3008 получили новые гибридные версии

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Peugeot 508 и 3008 получили новые гибридные версии

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Семейство моделей Peugeot 508 и 3008 пополнилось подключаемыми гибридами с силовыми установками на базе турбомотора 1.6 PureTech. Машины укомплектованы 8-диапазонным «автоматом» e-EAT8 и могут проезжать на электротяге до 50 км, пишет портал Motor.ru.

Силовая установка Hybrid для лифтбека и универсала 508 состоит из двигателя 1.6 и 80-киловаттного электромотора (110 сил и 60 Нм момента), установленного на передней оси. Суммарная отдача – 225 л.с. У кроссовера 3008 электромоторов два: второй смонтирован на задней оси вместе с инвертором и редуктором. Отдача системы Hybrid4 – 300 л.с. Оба агрегата работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», в котором гидротрансформатор заменен на мокрую многодисковую муфту.

Электромоторы гибридов питаются от блока батарей емкостью 11,8 (508) и 13,2 киловатт-часа (3008). На электротяге машины могут разгоняться до 135 км/ч и проезжать до 40-50 км. От обычной розетки аккумуляторы заряжается за 7 часов, от опциональной настенной зарядки – за один час 45 минут.

Оба гибрида получили тормозную систему i-Booster, позволяющую рекуперировать энергию и замедляться без использования педали тормоза, а также функцию e-SAVE, сохраняющую резерв электроэнергии для последующего использования, например, в зонах с нулевым выбросов вредных веществ.

Работу силовой установки Peugeot 508 и 3008 PHEV можно переключать между четырьмя режимами: движение только на электротяге, комбинированный, спортивный, а также комфортный (508) и полный привод (3008). На приборной панели у гибридных моделей вместо тахометра появился измеритель мощности, показывающий данные по расходу и накоплению электроэнергии.

Через несколько месяцев в линейке 3008 появится еще один гибрид, но уже без заднего электромотора. Силовая установка не нем будет аналогична представленной на модели 508 PHEV: турбомотор 1.6 и 110-сильный электромотор на передней оси.

, источник: www.autostat.ru

Теги: гибриды peugeot peugeot 3008 peugeot 508

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