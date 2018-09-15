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Volkswagen прекратит выпуск модели Beetle в 2019 году

Volkswagen Beetle

Компания Volkswagen of America объявила о прекращении выпуска автомобиля популярной модели Beetle («Жук») с середины 2019 года.

«Утрата Beetle спустя три поколения и почти семь десятилетий вызовет массу эмоций у его многих преданных поклонников», – заявил президент и главный исполнительный директор Volkswagen of America Хинрих Вебкен. По его словам, компания решила сосредоточиться на производстве линейки автомобилей, ориентированных на семью. В будущем Volkswagen может расширить линейку, планов по замене модели Beetle нет, добавил он.

В ближайшее время Volkswagen представит две последние модели семейства Beetle – Final Edition SE и Final Edition SEL, пишет газета «Ведомости». Стоимость последней версии «Жука» с закрытым кузовом составит 23 тыс. 045 долларов для модели SE и 25 тыс. 995 долларов для модели SEL. Стоимость модели с открытым кузовом – 27 тыс. 295 долларов и 29 тыс. 995 долларов соответственно.

По словам Вебкена, последние модели Beetle сойдут с конвейера в июле 2019 года. Сейчас выпуск автомобилей осуществляется на заводе в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса.

Оригинальный компактный автомобиль Volkswagen Beetle выпускался немецким автоконцерном с 1938 по 2003 гг. В 1997 году Volkswagen представила новое поколение «Жука» – New Beetle. Последняя версия модели A5 поступила в продажу в 2011 году. Ее производством занималась Volkswagen of America, машины собирали на заводе в Мексике.

В начале июля главный дизайнер Volkswagen Клаус Бишофф заявил, что Volkswagen изучает возможность создания электромобиля на базе легендарного «Жука». На его платформе можно сделать электромобиль, который станет преемником Beetle, говорил Бишофф. По его словам, наброски четырехдверного седана находятся на рассмотрении у руководства компании.

, источник: www.autostat.ru

Теги: потери volkswagen volkswagen beetle

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