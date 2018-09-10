 АВТОСТАТ | Ford Explorer стал лидером роста в продажах марки в России

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Ford Explorer стал лидером роста в продажах марки в России

Ford Explorer 2018 bg f34 1200

Продажи флагманского внедорожника Ford Explorer в августе выросли на 79% и составили 323 автомобиля. По итогам восьми месяцев 2018 года было реализовано 2222 автомобиля этой модели, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Как отмечается, доля кроссоверов и внедорожников превысила 55% в общем объеме продаж марки в России. В настоящее время Ford предлагает в сегменте SUV три модели – компактный кроссовер Ford EcoSport, среднеразмерный кроссовер Ford Kuga и семиместный внедорожник Ford Explorer. В целом с января по август 2018 года российские дилеры Ford реализовали 33568 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, Ford Explorer стал лидером среди SUV марки Ford по привлечению клиентов, ранее владевших автомобилем другого иностранного бренда, причем свыше 10% покупателей сдали в трейд-ин автомобиль премиального бренда. По программам «трейд-ин» и «лояльный трейд-ин» (в последнем случае автомобиль приобретается с участием средств, полученных при сдаче в трейд-ин другого автомобиля Ford) сегодня реализуется примерно каждый второй Ford или свыше 50% всех автомобилей бренда в России, эта пропорция сохраняется и в продажах моделей линейки SUV.

При этом семиместный внедорожник Ford Explorer больше всех остальных Ford привлекает покупателей, прежде владевших автомобилями других брендов. Доля Ford Explorer, проданных по программам трейд-ин достигает 58% от общего объема продаж, в то время как доля лояльного трейд-ин составляет всего 7,6%. Каждый десятый покупатель пересаживается на Ford Explorer с автомобиля премиального бренда.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи ford ford explorer

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