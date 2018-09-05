 АВТОСТАТ | В России стартовали продажи новых грузовиков Mercedes-Benz

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В России стартовали продажи новых грузовиков Mercedes-Benz

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В России стартовали продажи нового поколения крупнотоннажных грузовиков Mercedes-Benz Actros и Arocs. Новые модели доступны у официальных авторизованных дилеров: в настоящий момент на территории России насчитывается 50 профессиональных дилерских центров и сервисных станций. Как сообщает пресс-служба «ДК Рус», клиенты компании могут приобрести как автомобили немецкой сборки, произведенные на крупнейшем в мире грузовом заводе в Вёрте в Германии, так и машины, сошедшие с конвейера производственного завода «Даймлер КАМАЗ Рус» в Набережных Челнах.

Новый Mercedes-Benz Actros – магистральный тягач, предлагающий разнообразие вариантов комплектаций и модификаций. Новый Mercedes-Benz Arocs – универсальная машина в сегменте строительных и внедорожных автомобилей, от автомобилей с бортовой платформой и бетоносмесителей до тяжелых самосвалов.

В линейке мощных 6-цилиндровых рядных двигателей экологического класса «Евро-5» внедрено сразу несколько инновационных решений от Daimler AG. Это технология X-Pulse, гарантирующая высокую эффективность сгорания топливовоздушной смеси, асимметричный турбокомпрессор и доступный на двигателях объемом 15,6 литра турбокомпаунд, обеспечивающий дополнительную мощность (до 68 л.с.). Грузовики комплектуются передовой коробкой передач с автоматизированным переключением Mercedes PowerShift 3. Система BlueEfficiency Power позволяет повысить экономию топлива на 7% по сравнению с моделями предыдущего поколения. А распознающая ландшафт система PPC (Predictive Powertrain Control) помогает дополнительно снизить расход топлива до 5% на автомагистралях и шоссе.

В грузовиках Actros предусмотрены одиннадцать вариантов кабин, в Arocs – четырнадцать. В новинках внедрены такие системы, как FleetBoard, позволяющие владельцу бизнеса управлять транспортным парком и осуществлять его контроль, в частности, оперативно получать данные об электронных системах автомобилей, планировать технический осмотр машин и т.п. Помимо этого, в новых грузовиках представлены многочисленные решения, которые помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий и обеспечивают безопасность водителей. Это, например, система экстренного торможения Аctive Brake Assist нового поколения, биксеноновые фары, системы стабилизации движения, удержания полосы движения, помощи на поворотах и др.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили даймлер камаз рус mercedes-benz daimler

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