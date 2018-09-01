Geely за три года выпустит 10 новых моделей

В рамках проходящего в столице России Московского международного автосалона (ММАС-2018) китайский производитель Geely анонсировал выход в ближайшие три года 10 новых автомобилей в нескольких сегментах. При этом часть из них компания уже представила на нынешнем автосалоне, сообщает пресс-служба ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС».

Всего же на ММАС-2018 компания Geely представила шесть моделей из линейки «Поколение 3.0», при этом главными из них стали гибридный седан GE и новый кроссовер SX11. Кроме этого, потенциальным покупателям из России были представлены новый хэтчбек Geely GS и кроссовер Geely Atlas (производится в Белоруссии и уже продается в нашей стране), а также рестайлинговые модели Emgrand 7 и Emgrand X7, которые ожидаются в России в ближайшее время.

Как отмечается, гибридный седан Geely GE должен стать флагманом китайской марки в сфере автомобилей на новых источниках энергии. Он имеет низкий расход топлива (1,6 л на 100 км), обладает ускоренной зарядкой (1,5 часа) и низким уровнем шума (31 дБ). Помимо этого, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды.

А вот кроссовер SX11 имеет разгон до «сотни» в 7,9 секунды. Под капотом у него расположен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 177 л.с. с технологией прямого впрыска топлива. Мотор работает совместно с 7-ступенчатой роботизированной КП с двойным сцеплением мокрого типа. Отметим, что сам автомобиль построен на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая разработана международной командой компании. В будущем на базе этой платформы будут созданы и другие автомобили дочерних марок Geely.

Как отмечает первый заместитель генерального директора Geely Motors Чжан Шоухэ, Россия входит в число стратегически важных рынков для Geely, который со временем должен способствовать значительному увеличению прибыли. «Чтобы укрепить свои позиции в России, компания постоянно расширяет линейку автомобилей, предлагая покупателям доступные и высокотехнологичные модели», - отметил он.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2018 года в нашей стране реализовано 1268 автомобилей Geely, что 3% ниже результата годичной давности.