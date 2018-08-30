Новый KIA ProCeed будет пятидверным

Хэтчбек KIA ProCeed, который предлагался на российском рынке в трехдверном исполнении, в скором времени может стать пятидверным. Правда, пока это относится к европейскому рынку, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

30 августа компания KIA представила первый тизер новой модели, по которому можно судить о будущем облике автомобиля. Отмечается, что новая модель будет иметь форму кузова Shooting Brake («шутинг брейк»), обладающую вместительностью и практичностью пятидверного универсала.

Дизайн нового ProCeed выполнен по мотивам концепт-кара KIA Proceed Concept, дебютировавшего в 2017 году. Мировая премьера новинки состоится 13 сентября, а его публичный дебют запланирован на 2 октября в рамках Парижского автосалона.