«ДК РУС» в 2018 году планирует продать России более 1300 грузовиков Fuso

Компания «Даймлер КАМАЗ Рус» по итогам 2018 года планирует реализовать в России более 1300 грузовых автомобилей, превысив на 35% аналогичный показатель прошлого года (1000 машин). Как сообщил директор по продажам и послепродажному обслуживанию грузовых автомобилей Fuso Илья Бочкарев, с января по июль 2018 года было продано 700 грузовиков Fuso.

По прогнозам компании, в текущем году доля Fuso в сегменте японо-корейских брендов грузовиков полной массой 3,5 - 16 тонн сохранится на уровне 2017-го и составит 15,9%, сообщает пресс-служба «ДК Рус».

До конца 2018 года планируется открытие еще одного дилерского центра Fuso. Таким образом, количество партнеров Fuso в дилерской сети «ДК РУС» вырастет до 45. По словам руководителя отдела послепродажного обслуживания Алексея Герасименко, уровень наличия запасных частей Fuso на складе дистрибьютора в России более 95%. Также все дилерские центры автопроизводителя имеют базовые склады запасных частей для грузовиков. В случае отсутствия какой-либо запчасти на складах дилеров и дистрибьютора возможна оперативная авиадоставка из Японии.

Напомним, в июле на российском рынке стартовали продажи нового поколения Canter TF, который сменил в модельном ряду Canter TD. Новый Canter TF оснащен 3-литровым дизельным двигателем 4P10 с турбокомпрессором в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в двух конфигурациях по полной массе – 7,5 т (150 л. с.) и 8,55 т (175 л.с.). Грузоподъемность шасси Canter TF увеличена до 6010 кг, новые длины колесных баз – 3400, 3850, 4300 и 4750 мм. Увеличенное число монтажных отверстий разного диаметра на раме позволяет устанавливать на шасси любой тип надстроек (кузовов).

Безопасность Canter TF достигается благодаря инновационной конструкции кабины Fuso RISE (Realized Impact Safety Evolution – повышенная безопасность при ударах) и системами: ABS (антиблокировочная система тормозов) с EBD (электронным контролем распределения тормозных усилий) и ESP (системой контроля курсовой устойчивости). В стандартную комплектацию входит мощный горный тормоз (50 кВт) для дополнительного запаса тормозного момента и широкоугольные зеркала заднего вида.

Внешний вид Canter TF отличают V-образный дизайн решетки радиатора и бампер, окрашенный в цвет кузова. Автомобиль также получил обновленный интерьер кабины с увеличенным количеством ниш и опций. В базовой комплектации модель будет оснащена передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости, центральным замком с дистанционным управлением, передними противотуманными фарами и кондиционером.