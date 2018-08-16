 АВТОСТАТ | Выпуск легковых машин в июле вырос на 13%

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Выпуск легковых машин в июле вырос на 13%

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По данным Росстата, за семь месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 878 тыс. легковых автомобилей – это на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 107 тыс. машин, что на 13,3% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что в прошлом месяце останавливали свои конвейеры на время летних каникул российские заводы Hyundai, Volkswagen, Ford, Nissan, Toyota, «ПСМА Рус», а также АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ и предприятие «ЛАДА Ижевск». Между тем калининградский завод «Автотор» начал производство хэтчбека KIA Ceed третьего поколения. Кроме того, с конвейера московского завода Renault сошел 400-тысячный внедорожник Renault Duster с момента начала производства модели в России в декабре 2011 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-июле составило 82,7 тыс. единиц, что на 3,9% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 11 тыс. грузовиков – это на 2% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в июле снизил производство на 10,4% до 3484 машинокомплектов. На предприятии Scania в Санкт-Петербурге начался выпуск техники нового поколения по технологии мелкоузловой сборки. Горьковский автозавод в прошлом месяце останавливал производство на время двухнедельного корпоративного отпуска, во время которого на предприятии проводилась масштабная модернизация производства для организации выпуска новой модели «ГАЗель Next 4,6» с длинной колесной базой и объемом кузова 15,5 куб.м.

Выпуск автобусов в России за семь месяцев 2018 года увеличился на 1,8% до 13,4 тыс. единиц. При этом в июле автобусные заводы произвели 1,7 тыс. машин – на 39,3% больше, чем годом ранее.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили легковые автомобили автобусы российский автопром

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