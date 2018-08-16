 АВТОСТАТ | Китай в июле увеличил импорт автомобилей до рекорда

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 13 дней

подробнее

Горячая новость

За последний месяц 25 брендов изменили цены на автомобили
  • 16.08.18 - 13:05

    За последний месяц 25 брендов изменили цены на автомобили
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 15 августа

    Бестселлеры сегмента small cars за первое полугодие 2018 года

    За 6 месяцев было реализовано 6,94 млн таких автомобилей.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2018 года
  • 16.08.18

    Лидеры авторынка Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2018 года
Все публикации

Видео

Доклад Григория Микрюкова (Аналитический центр при Правительстве РФ)
  • 23.03.17

    Доклад Григория Микрюкова (Аналитический центр при Правительстве РФ)
Все видео

16.08.18 Прочитали 416 раз

Китай в июле увеличил импорт автомобилей до рекорда

Китай в июле увеличил импорт автомобилей до рекорда

Китай увеличил импорт автомобилей в июле до рекордных 7,4 млрд долларов: европейские и японские компании воспользовались снижением пошлины на ввоз машин в КНР, которое не коснулось американских автопроизводителей.

Как пишет агентство «Финмаркет», с 1 июля 2018 года пошлина на импорт легковых автомобилей в Китай была снижена до 15% с 25%. На этом фоне поставки зарубежных компаний в Китай в прошлом месяце увеличились до 165 тыс. автомобилей, побив предыдущий рекорд в 134 тыс. машин, установленный в июле 2014 года, свидетельствуют данные таможенного управления КНР. Для американских автопроизводителей сохраняется 25-процентная пошлина на ввоз автомобилей в КНР на фоне нарастающего торгового спора США с Китаем.

При этом продажи автомобилей в Китае в июле сократились на 4% в годовом выражении - до 1,89 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Продажи легковых автомобилей упали на 5,3%, до 1,59 млн машин, грузового автотранспорта - выросли на 3,3%, до 300 тыс. единиц.

За семь месяцев 2018 года продажи транспортных средств в Китае увеличились на 4,3%. Реализация автомобилей за этот период повысилась вдвое - почти до 500 тыс. единиц. Согласно прогнозу CAAM, продажи автомобилей в Китае в этом году возрастут на 2-3%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай импорт

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Германия избавляется от дизельных автомобилей

13 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Китай облегчает жизнь иностранным автопроизводителям («Авторевю»)

19 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Цены на бензин в России и в других странах мира

31 июля 2018

Вся инфографика