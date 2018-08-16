Китай в июле увеличил импорт автомобилей до рекорда

Китай увеличил импорт автомобилей в июле до рекордных 7,4 млрд долларов: европейские и японские компании воспользовались снижением пошлины на ввоз машин в КНР, которое не коснулось американских автопроизводителей.

Как пишет агентство «Финмаркет», с 1 июля 2018 года пошлина на импорт легковых автомобилей в Китай была снижена до 15% с 25%. На этом фоне поставки зарубежных компаний в Китай в прошлом месяце увеличились до 165 тыс. автомобилей, побив предыдущий рекорд в 134 тыс. машин, установленный в июле 2014 года, свидетельствуют данные таможенного управления КНР. Для американских автопроизводителей сохраняется 25-процентная пошлина на ввоз автомобилей в КНР на фоне нарастающего торгового спора США с Китаем.

При этом продажи автомобилей в Китае в июле сократились на 4% в годовом выражении - до 1,89 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Продажи легковых автомобилей упали на 5,3%, до 1,59 млн машин, грузового автотранспорта - выросли на 3,3%, до 300 тыс. единиц.

За семь месяцев 2018 года продажи транспортных средств в Китае увеличились на 4,3%. Реализация автомобилей за этот период повысилась вдвое - почти до 500 тыс. единиц. Согласно прогнозу CAAM, продажи автомобилей в Китае в этом году возрастут на 2-3%.