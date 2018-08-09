 АВТОСТАТ | Завод каркасов кабин «КАМАЗ» осенью будет запущен в тестовом режиме

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Завод каркасов кабин «КАМАЗ» осенью будет запущен в тестовом режиме

КАМАЗ Завод каркаса кабин

На заводе каркасов кабин «КАМАЗ» идут пусконаладочные работы, которые продолжатся до ноября. В свою очередь, строительные и отделочные работы должны закончиться в корпусе к 1 сентября. Осенью на площадке будет запущено производство в тестовом режиме, а в апреле 2019-го – уже в серийном, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«На каждом новом предприятии цикл производства строится на основании последних технологических достижений, здесь в полной мере отражена пятая волна прогресса. Завод каркасов кабин станет самым современным в автомобильной мировой промышленности», – заявил представитель «ДК РУС» Нильс Венер.

Напомним, в марте 2016 года КАМАЗ и его стратегический партнер Daimler начали совместное строительство завода каркасов кабин общей площадью 68 тыс. кв.м. При этом проект предусматривает разделение ролей: КАМАЗ полностью отвечает за строительство здания на своей территории, а предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» совместно с Daimler AG – за организацию производства. В октябре 2017 года КАМАЗ передал своему стратегическому партнеру корпус нового завода каркаса кабин. Производственная площадка была возведена всего за 1,5 года, в строительство предприятия КАМАЗ вложил порядка 3 млрд рублей. Теперь очередь за «Даймлером» – монтаж и запуск необходимого оборудования. Производственная мощность завода составит 55 тыс. единиц в год. Новые каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер КАМАЗа, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

Вместе с новой кабиной автомобили «КАМАЗ» нового поколения получат новый рядный шестицилиндровый двигатель Р6. Под эту задачу на заводе двигателей КАМАЗа уже подготовлен новый конвейер, который в декабре 2017 года был запущен в пуско-наладочном режиме. Промышленное производство двигателей Р6 налажено в марте 2018 года. Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год.

, источник: www.autostat.ru

Теги: инвестиции грузовые автомобили производство камаз

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