Более трети автомобилей Peugeot и Сitroen продается по фирменным автокредитам

По итогам семи месяцев 2018 года доля автомобилей Peugeot и Citroen в России, проданных в кредит через PSA Bank, составила 37,5% от розничных продаж брендов. Как сообщает пресс-служба PSA Group, этот результат продаж PSA Bank в России достигнут благодаря снижению ставок и порога минимального первоначального взноса. Напомним, предложение по кредитам на весь модельный ряд Peugeot Citroen в России значительно усилено с начала апреля по сравнению с первым кварталом года. Сказалось также расширение модельного ряда автомобильных брендов Группы PSA: за последний год Peugeot и Citroen вывели на российский рынок несколько конкурентных моделей как для частных лиц, так и для предпринимателей. При этом аудитория самых интересных и коммерчески успешных Peugeot Expert и Citroen Jumpy – юридические лица, а для этой аудитории более интересны предложения по лизингу, чем по кредиту, рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе PSA Group.

Самыми популярными моделями французских брендов, приобретаемыми в кредит, по-прежнему остаются Peugeot 408 и Citroen C4. По итогам января-июля 2018 года было реализовано в кредит 43,5% Peugeot 408 и 56% Citroen C4 Седан от общего объема продаж марок в России. Стабильно хорошим спросом пользуется кроссовер Peugeot 3008 – четверть покупок автомобилей данной модели совершена с привлечением кредитных средств по предложениям PSA Bank. Как отмечают в пресс-службе PSA Group, доля автомобилей этой модели, приобретенных с помощью заемных средств, сейчас растет от месяца к месяцу. Замыкает топ внутреннего кредитного рейтинга Citroen C4 Picasso с долей кредитных продаж 5%.

Стоить отметить вклад государственных программ в продажи данных моделей. В PSA Bank наблюдали увеличение интереса покупателей к программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» за пять месяцев действия программ в 2018 году по сравнению с прошлым годом. Так, за январь-май 2018 года 14% автомобилей Citroen C4 Седан и 5% Peugeot 408 реализовано с использованием программ государственной поддержки автокредитования. Для сравнения, в 2017 году показатель по двум моделям был на уровне 4,6%. Доля госпрограмм в кредитных продажах локально произведенных седанов за время действия программ в первом полугодии 2018 года составила 21,4%, что более чем в два раза выше доли по данным программам за период их действия в 2017 году.

«Несмотря на отмену программ субсидирования ставки, мы стимулируем спрос на модельный ряд Группы PSA через снижение ставок по кредитам всех типов, а также снижение порога минимального первоначального взноса по специальным кредитам PSA Bank. Мы также надеемся, что данная эффективная мера поддержки автомобильного бизнеса в России и Группы PSA в частности будет продлена в скором времени», – заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе PSA Group.

Напомним также, что на автомобили Peugeot 5008 и Citroen C3 Aircross, продажи которых стартовали в России в этом году, также распространяется действие всех кредитных продуктов банка, а также специальных кредитных предложений.