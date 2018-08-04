Новый Volkswagen Touareg доступен в кредит на специальных условиях

Компания Volkswagen объявила кредитные ставки на новое поколение Touareg в рамках «Volkswagen Гарант» в августе 2018 года. Процентная ставка при участии в программе начинается от 12,5%, а минимальный первоначальный взнос – от 20%. Минимальный срок кредита составляет 12 месяцев с максимальным остаточным платежом 55%, самый длительный, в свою очередь, равен 36 месяцам с остаточным платежом 40%, сообщает пресс-служба Volkswagen. Более того, существует возможность включения в сумму кредита дополнительных товаров или услуг при желании клиента.

Как отмечается, основное преимущество программы «Volkswagen Гарант» – возможность выкупа автомобиля дилером по окончании срока кредитования по цене, зафиксированной при подписании договора. Во время подписания кредитного договора с клиентом также заключается договор обратного выкупа автомобиля с указанием фиксированной выкупной стоимости (на момент окончания срока кредитования). К окончанию срока кредитования клиент точно знает остаток суммы выплат и имеет возможность выбрать один из вариантов дальнейших действий.

Напомним, российским клиентам новый Volkswagen Touareg предлагается с новой линейкой двигателей: бензиновый TSI мощностью 249 л.с., бензиновый TSI V6 340 л.с., а также дизельный TDI V6 249 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion.Новинка доступна в трех комплектациях – Respect, Status и R-Line – по цене от 3 млн 299 тыс. рублей.