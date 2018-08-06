Сетелем Банк в 1 полугодии увеличил выдачу автокредитов на 27%

Сетелем Банк продолжает лидировать среди российских банков по объему выданных автокредитов и по объему портфеля автокредитов. По итогам первого полугодия 2018 года выдачи автокредитов Сетелем Банка составили 39,5 млрд рублей, увеличившись на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как отмечается, динамика выдач автокредитов Сетелем Банком на 9% опережает динамику российского рынка автокредитования в целом (по итогам 1-го полугодия 2018 года рост российского рынка автокредитования составил 18,5%). Портфель автокредитов Сетелем Банка на 1 июля 2018 года составил 107,3 млрд рублей.

В настоящее время кредитные продукты Сетелем Банка доступны клиентам в более чем 2600 дилерских центрах. Банк реализует специальные программы совместно с автопроизводителями, а также участвует в льготных программах автокредитования, реализуемых правительством РФ.