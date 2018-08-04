 АВТОСТАТ | «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в 1 полугодии увеличил реализацию в 2,5 раза

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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в 1 полугодии увеличил реализацию в 2,5 раза

KAMAZ row 7

Компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» по итогам первого полугодия 2018 года реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ» при запланированных 677-ми, таким образом выполнив бизнес-план на 249%.

По словам генерального директора Лизинговой компании «КАМАЗ» Андрея Гладкова, по результатам первого полугодия 2018 года объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. «За шесть месяцев мы практически выполнили намеченный годовой план по отгрузкам», – подчеркнул руководитель «КАМАЗ-ЛИЗИНГа».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в первом полугодии 2018 года Лизинговая компания «КАМАЗ» ввела ряд изменений. Была выведена на рынок новая продуктовая линейка. Снизилась ставка нормы доходности, что привело к снижению стоимости финансовой услуги для лизингополучателей. Кроме того, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ввел экспресс-проверку для сделок с суммой договора не выше 15 млн рублей. Теперь полная проверка лизингополучателей занимает всего один день.

В течение шести месяцев Лизинговая компания «КАМАЗ» активно принимала участие в федеральных и региональных программах поддержки лизинговой отрасли. Было открыто два представительства компании – в Москве и Санкт-Петербурге. Во втором полугодии начнут работать еще пять филиалов.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продолжает сотрудничество с постоянными клиентами и наращивает лизинговый портфель за счет развития сотрудничества с новыми компаниями. Лизинговый портфель компании за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей. За шесть месяцев текущего года реализованы крупные контракты с корпоративными клиентами. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i лизинг продажи грузовые автомобили камаз

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