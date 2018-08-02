 АВТОСТАТ | Mitsubishi в июле увеличила продажи в России в 2,3 раза

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Mitsubishi в июле увеличила продажи в России в 2,3 раза

Mitsubishi ASX 2

Российские дилеры Mitsubishi в июле реализовали 3539 автомобилей – в 2,3 раза больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2018 года в России продано 23642 автомобиля Mitsubishi, что в 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в июле выросли на 67% до 1889 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 586 покупателей. Третье место занимает Mitsubishi ASX с показателем 390 реализованных автомобилей. Пикап Mitsubishi L200 разошелся в количестве 271 единицы.

Как отмечает президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура, месяц за месяцем результаты продаж неизменно растут, приближая компанию к намеченной цели по увеличению доли рынка бренда Mitsubishi Motors в России.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «ММС Рус», в 2018 году компания Mitsubishi планирует увеличить продажи в России на 60% по отношению к прошлому году, когда в нашей стране было реализовано 24325 машин японской марки.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи mitsubishi

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