 АВТОСТАТ | Subaru в 1 полугодии увеличила продажи автомобилей в кредит на треть

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Subaru в 1 полугодии увеличила продажи автомобилей в кредит на треть

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По итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Subaru реализовали в кредит 854 автомобиля, что на 34% выше показателя годичной давности. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Субару Мотор», добавив, что доля кредитных продаж в общем объеме реализации марки составила 24%.

Наибольшим спросом среди потребителей автокредитов в отчетный период пользовались среднеразмерный кроссовер Subaru Forester (432 автомобиля) и компактный кроссовер XV (233 автомобиля).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи Subaru на российском рынке составили 3637 автомобилей – на 43,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автокредитование f&i subaru

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