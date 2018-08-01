Каждый третий автомобиль Suzuki продается в кредит

По итогам первого полугодия 2018 года 35% из проданных в России автомобилей Suzuki составляют кредитные договоры. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта.

Cреди всех автомобилей, проданных в кредит, на компактный кроссовер Suzuki Vitara приходится 76%, на кроссовер Suzuki SX4 – 24% соответственно. Среди комплектаций наибольшим «кредитным спросом» пользуется удовлетворяющая всем основным предпочтениям покупателей (стоимость – характеристики) переднеприводная Suzuki Vitara 5D 2WD с атмосферным двигателем 1.6 AT, GL+, которая к базовой комплектации GL предлагает ряд дополнительного оборудования. В лидерах кредитных контрактов также и автомобиль Suzuki SX4 5D 1.6 AT 2WD, в базовой комплектации GL. Как отмечает г-н Такахаси Юта, список стандартного оборудования у автомобилей Suzuki часто на порядок выше базовых комплектаций других игроков рынка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Suzuki реализовали 2369 автомобилей, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara с показателем 1671 проданный автомобиль (+13%). Второе место занимает кроссовер SX4, чья реализация составила 538 единиц (+6%). Компактный рамный внедорожник Jimny с начала года нашел 173 покупателей, что на 184% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.